CdM des Clubs : 2 anciens du PSG aux commentaires pour DAZN

Alors que le Paris Saint-Germain entrera en lice ce week-end lors de la Coupe du Monde des Clubs face à l’Atlético de Madrid, DAZN, qui possède les droits de la compétition, prépare peu à peu sa couverture de l’événement. Et parmi l’équipe de consultants mise en place par le diffuseur de la Ligue 1 sur la saison écoulée, on retrouve deux nouvelles recrues qui sont des anciens joueurs parisiens.

En effet, Mamadou Sakho et Claude Makélélé rejoindront l’équipe d’Ambre Godillon pour couvrir la compétition durant trois semaines. Si le premier est toujours professionnel, malgré la fin de son aventure en Géorgie au Torpedo Kutaisi, le second n’était plus apparu au bord des pelouses françaises depuis 2020 et l’échec du projet Téléfoot lancé par Mediapro.

