Le Paris FC et 3 clubs de L1 sur le meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence !

Il y a deux ans, hormis les fans du FC Bâle et ceux de Greuther Fürth, personne en Pologne ne connaissait Amifico Pululu. Arrivé libre à Jagiellonia en provenance du modeste club allemand, l’attaquant formé à Mulhouse puis à Bâle a tout gagné en seulement quelques mois. Champion de Pologne pour sa première saison au club et vainqueur il y a quelques semaines de la Coupe nationale, le natif de Luanda en Angola s’est aussi fait remarquer en Ligue Europa Conférence.

À 26 ans, il a tout simplement terminé meilleur buteur de la compétition avec 8 buts devant notamment les attaquants de Chelsea Marc Guiu et Christopher Nkunku, Cedric Bakambu ou encore Krzysztof Piątek. Pululu, qui a marqué l’un des buts de la saison en Coupe d’Europe d’un retourné acrobatique face au Cercle Bruges, a d’ailleurs été déterminant dans le parcours de Jagiellonia en Ligue Europa conférence qui s’est stoppé en 1/4 de finale face au Real Betis.

Pululu a la cote

Après deux ans riches en émotion et à un an de la fin de son contrat, ce numéro 9 rapide et très puissant souhaite quitter la Pologne pour franchir un cap comme il le révélait d’ailleurs il y a peu dans une interview accordée à RFI en avril dernier. «Pour être honnête, je veux me confronter aux meilleurs joueurs et jouer dans les meilleurs championnats. Aujourd’hui, je profite de l’instant présent avec Jagiellonia mais sans vous mentir, si demain une belle offre arrive, je mettrai tous les atouts de mon côté pour passer un cap. Je ferai comprendre à ma direction mon souhait de départ en cas de défi intéressant.»

Selon nos informations, le joueur aimerait beaucoup évoluer en Ligue 1, lui qui est arrivé en France dès l’âge d’un an et qui a grandi dans l’Est de la France à Mulhouse. Fraîchement sélectionné avec les Léopards de la République Démocratique du Congo, Amifico Pululu était présent à Orléans pour un match amical face au Mali. De nombreux observateurs de clubs français, à savoir Lorient, le Paris FC, le FC Metz et l’AJ Auxerre avaient fait le déplacement pour juger sur pièces des qualités de l’attaquant de 26 ans. Mais l’attaquant, blessé n’a pu participer à la rencontre. Pas de quoi freiner les ardeurs des clubs cités plus hauts qui songent à mettre un joli chèque sur la table pour le récupérer. Pour rappel Pululu dispose un bon de sortie et Jagiellonia devrait réclamer entre 3 et 4 M€ à qui veut le recruter. À suivre.