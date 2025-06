Le PSG annonce les 2 sites finalistes pour son futur stade

Le Paris Saint-Germain va-t-il réellement quitter le Parc des Princes ? Le club de la capitale vient en tout cas de publier un communiqué sur son site officiel dans lequel il a annoncé les deux sites finalistes pour la construction de son futur stade. L’annonce finale devrait intervenir à l’automne 2026, ce qui laisse une chance au Parc des Princes de revenir dans la course puisque les élections municipales de 2026 seront passées et qu’Anne Hidalgo, qui refuse de céder l’enceinte, n’occupera plus le siège de maire de Paris.

«Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain a engagé une démarche exploratoire visant à identifier des sites potentiels pour l’implantation de son futur stade. Ce projet stratégique répond à la volonté du Club de bénéficier d’une infrastructure moderne, de grande capacité, innovante et durable, conforme aux plus hauts standards internationaux, capable d’offrir au public le plus large une expérience unique, fidèle à la passion du football et à l’attachement profond à notre Club. Une analyse a été menée pour identifier les sites les plus à même de répondre aux besoins du Paris Saint-Germain et de nos supporters. Une nouvelle étape s’ouvre aujourd’hui. Le Club est désormais prêt à approfondir ses études sur les communes de Massy et de Poissy, en lien étroit avec les partenaires locaux. Ces deux sites avaient déjà envisagé de travailler à la reconfiguration de leurs activités, souhaitaient pouvoir accueillir un projet de territoire et sont artificialisés ce qui constitue un critère clé pour le Paris Saint-Germain. Ils vont faire l’objet d’études menées en concertation avec toutes les parties prenantes. La qualité de la desserte multimodale de Massy, connectée à Paris, à l’Île-de-France, aux grandes métropoles françaises et aux capitales européennes, a constitué un critère déterminant dans l’analyse. Ce territoire présente en outre un fort potentiel de développement urbain et économique, en lien avec le pôle scientifique de Saclay.Le site de Poissy, quant à lui, a émergé à un stade plus avancé de la réflexion. Sa proximité immédiate avec le Campus Paris Saint-Germain, l’ancrage local du Club et la qualité d’un partenariat de longue date, ont conduit le Paris Saint-Germain à accepter la proposition des acteurs locaux de l’étudier plus en détails dans cette nouvelle phase d’analyse. Des études complémentaires vont être engagées afin de pouvoir évaluer plus précisément la faisabilité réelle d’un tel projet sur chacun des deux sites et bâtir un projet ambitieux, responsable et porteur de sens tant pour le Club, que pour nos supporters et les collectivités locales pour les prochaines décennies. Le projet final se dessinera donc progressivement, grâce à la contribution d’un large panel d’experts, la mobilisation de toutes les forces vives au sein du Paris Saint-Germain et, bien entendu, le travail étroit mené avec les territoires. Cette approche a fait la réussite du Campus Paris Saint-Germain et le Club s’inspire de cette expérience pour s’engager dans ce nouveau projet. Dans l’attente, le Club restera résident du Parc des Princes pour plusieurs années. À ce stade, aucun des deux sites n’est privilégié. Le Club mènera les deux études avec le même sérieux, la même rigueur et la même ouverture, afin de prendre la meilleure décision possible. D’autres propositions d’implantation ont été examinées avec la plus grande attention mais n’ont pas pu être retenues. Le Paris Saint-Germain tient à remercier chaleureusement l’ensemble des collectivités locales et des porteurs de projets mobilisés. Leur engagement témoigne de l’attractivité du Club et de l’intérêt collectif d’un tel projet pour les territoires».