Mercato PSG : un départ se précise

Cette saison, le Paris Saint-Germain a conquis la France et l’Europe par son football attrayant et un sens du collectif retrouvé. Cependant, certains éléments ne semblent plus avoir leur place au sein de l’effectif de Luis Enrique. Certains tels que Randal Kolo Muani ou Milan Skriniar ont déjà été exfiltrés sous la forme d’un prêt. D’autres devraient suivre cet été et Kang-in Lee en fera sans doute partie.

Arrivé en 2023 en échange de 22 M€, l’ancien milieu offensif de Majorque ne se bat plus pour une place de titulaire. Apparu à 45 reprises cette saison (toutes compétitions confondues), le Sud-Coréen a été aligné 26 fois dans le onze de départ, mais il n’est clairement plus le premier choix de son entraîneur dans le money time de la saison. Barré par Kvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, Lee (6 buts, 6 passes décisives) va-t-il se contenter de ce rôle ?

Lee a la cote sur le marché

Sous contrat jusqu’en 2028, Lee a déjà été annoncé dans le viseur d’Arsenal au début du mois. Depuis, le journaliste de Relevo, Matteo Moretto, a fait une révélation cette nuit. Les discussions entre le PSG et leur numéro 19 concernant une prolongation seraient au point mort. Ce qui n’est pas surprenant vu que les Rouge et Bleu l’ont placé dans leur liste des joueurs transférables en échange de 20 M€. Mais ce n’est pas tout.

En plus des Gunners, plusieurs écuries se tiennent prêtes à dégainer. Le journaliste annonce le nom du Napoli, mais ajoute que des écuries de Premier League, de Liga et d’Arabie saoudite sont également sur le coup. Pour le moment, personne ne se serait mis en contact avec les champions de France, mais l’avenir de Kang-in Lee semble bel et bien s’écrire loin du Parc des Princes.