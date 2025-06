Luka Modric nomme Vitinha meilleur milieu du monde

Bientôt retraité des terrains, Luka Modric continue de régaler sur les pelouses de Liga et d’Europe. Il a encore été brillant face à la République Tchèque ce lundi en qualification pour la Coupe du monde. Interviewé par Nova TV, le milieu croate a donné son opinion sur la concurrence mondiale à son poste, qu’il trouve de plus en plus dense. Avec un mot d’attention tout particulier pour le Parisien Vitinha.

«Je pense qu’il a réalisé une saison phénoménale. C’est un joueur qui fait mieux jouer son équipe. À mon avis, Vitinha est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur milieu de terrain du monde. Il est excellent balle au pied, a une vision phénoménale», a raconté Luka Modric en interview, pointant du doigt la qualité technique terrifiante du désormais champion d’Europe et vainqueur de la Ligue des Nations.