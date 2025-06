La presse européenne s’emballe pour le transfert de Rayan Cherki, un crack du Barça sur le départ

L’arrivée de Cherki à Manchester City réjouit tout le monde

L’un des transferts de l’été sans aucun doute : Rayan Cherki va signer à Manchester City. On attendait avec impatience de connaître la destination du néo-international français et sauf rebondissement de dernière minute, c’est à Manchester City que va atterrir le milieu offensif de l’OL. Cherki change de Manche, le voilà dans la cour des Grands, là où il a toujours voulu être. A 21 ans, Rayan Cherki va filer pour un chèque de 40 M€ auxquels s’ajouteront des bonus et des pourcentages comme on vous l’a annoncé sur notre site hier. Pour L’Équipe, c’est un mariage parfait avec Pep Guardiola, le technicien espagnol a su trouver les mots pour convaincre Cherki de signer dans le projet des Skyblues. Une belle petite revanche parce que John Textor a essayé de le vendre un peu partout l’été dernier. En Angleterre aussi, on est déjà très emballés par l’arrivée du prodige français. La nouvelle star de Manchester City écrit même le Daily Mail en précisant que Cherki a déjà un beef avec le rival Manchester United, bref tout pour bien démarrer cette nouvelle histoire.

Fermin Lopez sur le départ ?

Si on parle beaucoup d’éventuelles arrivées au Barça, il y aura aussi des départs et Fermin Lopez pourrait en faire partie. Récemment, le crack espagnol a indiqué qu’il voulait rester, voire faire toute sa carrière au Barça, mais Sport explique aujourd’hui que de nombreux clubs le suivent de près, que ce soit en Premier League ou en Arabie saoudite. Fermin Lopez a la cote et si jamais il sent que son temps de jeu ne progresse pas, il pourrait demander à partir et dans ce cas le Barça ne lui fermera pas la porte. Cela serait tout de même un coup dur pour Hansi Flick qui apprécie énormément le joueur, même s’il n’en a jamais fait un titulaire indiscutable.

Le Real Madrid change d’ère

En Espagne, le Real Madrid continue son opération séduction pour Martin Zubimendi et cela pourrait bien fonctionner. Marca explique que le milieu de terrain de la Real Sociedad est en train de temporiser pour son avenir alors que tout amenait à penser qu’il allait signer à Arsenal. L’intérêt du Real ne le laisse pas indifférent et on pourrait bien avoir une surprise de dernière minute dans ce dossier. L’avantage pour Zubimendi, c’est qu’il pourrait jouer sous les ordres de Xabi Alonso qui a officiellement lancé son aventure madrilène hier. Premier entraînement pour Alonso et déjà des enseignements à tirer : énormément d’intensité écrit la presse espagnole, même s’il manquait beaucoup de joueurs et que d’autres les rejoindront directement aux États-Unis. Des débuts très attendus pour le Real Madrid version Xabi Alonso.