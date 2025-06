PSG : quel avenir pour Gabriel Moscardo ?

«Mon rêve est d’être au PSG, jouer Ligue des Champions et aller en Seleção. (…) Je suis optimiste. Je vais conquérir l’Europe et le monde». Voici ce que déclarait Gabriel Moscardo l’hiver dernier. Arrivé dans la capitale française en août 2024 après une expérience chez les Corinthians, le jeune milieu brésilien de 19 ans n’a finalement jamais pu s’imposer sous la tunique parisienne. Obligé de soigner une blessure au pied durant de longs mois, le natif de Taubaté était ainsi prêté au Stade de Reims quelques semaines plus tard. Malheuresement pour lui, les pépins physiques ont également gâché son aventure champenoise.

La suite après cette publicité

Auteur de 9 petites apparitions (1 but au compteur) cette saison, le droitier d’1m85 - qui n’a pas pu empêcher la descente du SdR en Ligue 2 - va donc faire son retour à Paris. Plus que jamais ambitieux malgré un parcours, jusqu’à présent, chaotique, Gabriel Moscardo peut-il réellement espérer un futur proche dans la Ville Lumière ? Ces dernières heures, plusieurs rumeurs évoquaient un nouveau prêt à venir mais selon nos dernières informations, rien est encore acté. En effet, l’Auriverde garde aujourd’hui la confiance de Luis Campos, récemment prolongé, et Luis Enrique, qui apprécie particulièrement le profil de l’actuel numéro 19 des Rémois.

La suite après cette publicité

Gabriel Moscardo présent à la Coupe du Monde des Clubs

«On a dominé complètement le match. Gabriel Moscardo est très doué avec le ballon, mais il a très peu touché ce soir. Ce n’était pas le match idéal pour le juger même s’il a bien défendu. On pensait qu’il allait jouer plus avec Reims, mais on jugera sa saison plus tard. Ce n’est pas le moment de parler de lui», avait d’ailleurs confié le technicien parisien après la finale de la Coupe de France, remportée par le PSG face aux Rémois. En attendant, le Brésilien va, quoi qu’il en soit, avoir une nouvelle occasion de se mettre en valeur sous la tunique parisienne. En effet, d’après nos indiscrétions, le club de la capitale va récupérer son joyau un peu plus tôt que prévu et a décidé de l’intégrer à son effectif pour la Coupe du monde des clubs, organisée du 14 juin au 13 juillet prochain.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Moscardo devrait donc glaner quelques minutes lors de cette nouvelle compétition interclubs de la FIFA prévue aux États-Unis. Pour la suite ? Toutes les options restent sur la table. Des discussions sont d’ailleurs, en ce sens, prévues entre le club francilien et l’entourage du joueur afin de déterminer l’avenir. Un futur qui sera également logiquement déterminé en fonction des performances à venir du joueur de 19 ans. Une chose est sûre, en cas de nouveau départ, Gabriel Moscardo - considéré comme l’un des talents les plus prometteurs à son poste et ciblé par de nombreuses écuries l’hiver dernier - ne devrait pas manquer de prétendants. Reste désormais à faire le bon choix pour définitivement exploser et ainsi rêver d’un avenir radieux à Paris…

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - Atlético sur DAZN