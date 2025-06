Roman Abramovich sort du silence sur la vente forcée de Chelsea

Président de Chelsea de 2003 à 2022, Roman Abramovich a connu une fin d’aventure houleuse en Angleterre, la fédération le poussant à vendre le club à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, son pays d’origine. Abramovich a annoncé en mars 2022 qu’il n’avait d’autre choix que de chercher à vendre son club, alors qu’il était accusé d’être un allié du président russe Vladimir Poutine, une allégation qui a conduit le gouvernement britannique à le sanctionner plus tard le même mois.

Pour la première fois, l’ancien président s’est exprimé dans un livre retraçant la fin de son aventure à Chelsea. «Peut-être qu’un jour, il y aura une situation où je pourrai assister à un match et dire un vrai au revoir, mais rien de plus que cela. Quoi que je fasse, on m’accusera toujours d’avoir des intentions malveillantes. Au final, j’ai agi simplement pour essayer d’aider», a raconté Abramovich, qui désormais se tient éloigné de tout rôle s’approchant du football. Durant son mandat à Chelsea, Abramovich a soulevé quatre Premier League ainsi que deux Ligues des Champions.