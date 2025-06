Comment Pep Guardiola a convaincu Rayan Cherki

Alors que son avenir s’écrivait loin de Lyon, les rumeurs allaient bon train sur la destination de Rayan Cherki depuis plusieurs semaines. Et finalement, c’est le Manchester City de Pep Guardiola qui va tirer le gros lot. «Pour me convaincre, on doit me parler football. Du football, et encore du football. Tout simplement. Je suis prêt pour n’importe quel système. Je travaille tous les jours, physiquement et mentalement, pour être prêt. J’essaie surtout de choisir la meilleure option pour moi, pour m’épanouir en tant qu’homme et footballeur», expliquait Cherki durant le rassemblement des Bleus. Et avec Pep Guardiola, il a trouvé du répondant pour parler football.

La suite après cette publicité

L’Equipe explique que Pep Guardiola a convaincu Cherki en lui promettant un rôle de créateur axial dans le jeu, mais qu’il serait parfois positionné dans le couloir droit de l’attaque de Manchester City, dans un rôle similaire à celui de Riyad Mahrez ou Bernardo Silva ces dernières années. Un rôle qui correspond bien au jeune Lyonnais, qui pourrait bien développer son potentiel à une vitesse fulgurante sous les ordres du tacticien espagnol.