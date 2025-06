Jobe Bellingham signe à Dortmund

Après des semaines de spéculation, le dossier arrive à son terme : Jobe Bellingham suit les traces de son frère et rejoint le Borussia Dortmund. Il quitte donc Sunderland qui lui a permis d’exploser, et de devenir le meilleur jeune de Championship la saison dernière. L’international espoir anglais a signé un contrat avec Dortmund jusqu’en 2030.

La suite après cette publicité

«Jobe est un joueur exceptionnellement talentueux qui, malgré son jeune âge, possède déjà une maturité et une intelligence de jeu remarquables. Nous sommes convaincus qu’il correspond parfaitement à notre philosophie de promotion des jeunes talents et de leur donner l’opportunité de se développer au plus haut niveau. Son professionnalisme, son dynamisme et son ambition enrichiront notre équipe. Nous sommes impatients de l’accompagner dans sa future aventure et sommes certains qu’il jouera un rôle important dans l’avenir du Borussia Dortmund», a déclaré le directeur sportif du club Lars Ricken.