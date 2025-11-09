Menu Rechercher
PSG : João Neves soulagé après son but contre l’OL

João Neves @Maxppp
Lyon 2-3 PSG

Ce dimanche soir, au Groupama Stadium, le PSG s’est imposé sur le fil contre l’OL grâce à un but de João Neves à la dernière minute (2-3). Titularisé au cœur du jeu, le Portugais a réalisé une première période moyenne avant d’hausser son niveau de jeu en seconde mi-temps.

« C’était dur, un match très difficile pour nous. Je pense qu’on a encore des choses à améliorer, mais on a tout fait pour la victoire, et on a gagné et c’est le plus important. Le jeu était rapide, les duels étaient forts, mais on était prêts à aborder le match de cette façon. On a presque tout fait parfaitement après », a déclaré João Neves au micro de Ligue 1+ après le match.

