Ligue 1 : le PSG s’impose sur le fil à l’OL et reprend son trône de leader

Le choc des rescapés. Alors que l’OL accueillait le PSG pour le grand rendez-vous de la 12e journée de Ligue 1, les deux équipes se présentaient avec de nombreux blessés de chaque côté. Avec une attaque décimée, les Lyonnais se présentaient avec la première titularisation de Rachid Ghezzal en faux neuf, mais également sans Corentin Tolisso, Malick Fofana, Pavel Sulc et Kluivert décalé sur le côté droit. Luis Enrique alignait Kang-In Lee, Mayulu et Kvara à la place de Barcola, préservé.

Mais le début de match ressemblait bien à un choc entre deux mastodontes du Championnat. Après un bon jeu de possession, les Parisiens mettaient plus d’intensité. Une ouverture de Vitinha sur le côté droit offrait une belle conclusion à Zaire-Emery qui propulsait le ballon sous la barre de Greif (1-0, 26e). Quelques instants plus tard, une nouvelle ouverture de Niakhaté, dans le dos de la défense parisienne cette fois, trouvait Moreira, pour l’égalisation après un bon duel remporté devant Chevalier (1-0, 30e).

Un vrai choc de Ligue 1 disputé

Mais cette folle première période ne s’arrêtait pas là et une nouvelle erreur de relance lyonnaise de Tessmann permettait à Vitinha de transmettre à Kvaratskhelia. Un pressing payant, puisque le Géorgien pouvait redonner l’avantage à Paris (2-1, 33e). Toujours combattants, les Lyonnais reprenaient le contrôle et Tagliafico trouvait même le poteau d’un Chevalier battu (42e). La deuxième mi-temps repartait de plus belle et une nouvelle ouverture a changé le cours du match. Morton lançait Maitland-Niles à la limite du hors-jeu et l’Anglais lâchait un sublime lob à 25 mètres pour surprendre Chevalier et égaliser magnifiquement (2-2, 51e).

La partie a été plus difficile ensuite pour l’OL, dominé de tous parts par les Parisiens, obligeant même Greif à s’imposer sur une frappe de Kang-In Lee (64e). Mais la fin de match a été pour les Gones qui ont accumulé plusieurs grosses occasions, mais la défense parisienne était solide et Taglifico était en plus expulsé après un deuxième jaune reçu (90e+4). Ce qui a provoqué de la tension et l’OL a encore été puni après avoir été réduit au score, sur une tête de Neves pour offrir la victoire au PSG (3-2, 90e+5) et reprendre la tête du classement. L’OL ne gagne toujours pas et retombe à la 7e place.