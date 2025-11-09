OL : Ainsley Maitland-Niles regrette le carton rouge concédé contre le PSG

Dans un choc qui aura tenu toutes ses promesses, l’Olympique Lyonnais est tombé dans les derniers instants contre le Paris Saint-Germain (2-3). Valeureux, les Gones ont craqué sur le fil en concédant un dernier corner smashé par Joao Neves de la tête. Une nouvelle défaite qui plonge l’OL à la 7e place du classement de la Ligue 1, alors qu’ils ont été bons dans le contenu, en inscrivant notamment une magnifique égalisation signée Ainsley Maitland-Niles, qui a réagi à chaud après la rencontre en pointant du doigt le carton rouge reçu par Nicolas Tagliafico en fin de match.

«Si on avait fini à onze, ça ne nous serait pas arrivé, ce carton rouge est inexplicable pour nous. Mon but ? C’est juste l’instinct, j’ai vu que le gardien était avancé, c’était le geste à faire, mais bon, on a perdu et on est déçu», a-t-il lâché au micro de Ligue 1+.