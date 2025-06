Manchester City s’offre un gardien de Chelsea

Manchester City vient d’annoncer l’arrivée de Marcus Bettinelli, en provenance de Chelsea. En quête d’un troisième gardien pour la saison à venir, les Skyblues ont enrôlé le portier anglais, qui a commencé sa carrière à Fulham avant de rejoindre Chelsea en 2021 et de n’y disputer qu’une seule rencontre.

Le gardien de 33 ans a signé un contrat d’un an et rejoindra City pour la prochaine Coupe du monde des Clubs. «Il sera le concurrent d’Ederson et de Stefan Ortega Moreno. Tout le monde à Manchester City souhaite la bienvenue à Marcus et lui souhaite bonne chance tout au long de son séjour», ont précisé les Skyblues sur le site officiel.