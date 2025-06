Mercato : Manchester City revoit ses plans de départ pour Jack Grealish !

Une certaine excitation s’est emparée de Manchester City depuis la signature de Rayan Cherki. Les supporters lyonnais, mais plus globalement français, et bien sûr des Skyblues ont déjà hâte de voir ce que Pep Guardiola prépare avec sa toute nouvelle recrue. Il va falloir attendre mercredi et le premier match du club anglais en Coupe du Monde des Clubs contre le Wydad Casablanca pour en avoir un aperçu. Ça sera également sans Jack Grealish.

Ce dernier est en quelque sorte victime du recrutement de son club mais également de ses performances des derniers mois et de ses frasques, souvent alcoolisées et relatées dans une certaine presse. Guardiola l’a toujours soutenu depuis son arrivée il y a 4 ans pour 117 M€, même dans des moments plus compliqués, notamment à ses débuts. Cette fois, il a pris une autre décision, celle de ne pas l’emmener pour cette compétition. Une manière pour lui de lui montrer la porte de sortie.

Manchester City va déjà accepter des offres au rabais

Les Cityzens ne veulent plus du joueur de 29 ans. Il a été placé sur la liste des transferts et intéresse du monde, du moins en apparence. Aston Villa, son ancien club, Everton ou encore Newcastle se penchent sur sa situation. Du côté de l’Allemagne, c’est le Bayer Leverkusen d’Eric ten Hag qui voit en Grealish un remplaçant idoine au futur départ de Florian Wirtz. Mais tous ces clubs se heurtent au même problème. Comment financer l’opération ?

City réclamait entre 50 et 60 M€ pour son départ mais investir une telle somme pour un joueur, dont l’hygiène de vie est loin d’être irréprochable, représente un grand risque. Il faut en plus de cela proposer un salaire très conséquent (il touche actuellement 350 000 euros par semaine !). Tous ces paramètres refroidissent les prétendants et contraignent déjà la direction des Skyblues à revoir leurs plans initiaux. D’après The Telegraph, et pour éviter que ce dossier traîne, elle serait déjà encline à accepter des offres de prêt.

