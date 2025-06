Manchester City : 4 clubs veulent s’offrir le paria Jack Grealish

5 août 2021. Manchester City s’offre une signature record avec Jack Grealish. Les Skyblues ont signé un chèque de 117,5 M€ pour s’attacher les services de l’Anglais qui évoluait alors à Aston Villa. «Manchester City est heureux d’annoncer la signature de Jack Grealish pour un contrat de six ans», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel. Près de 4 ans plus tard, l’international anglais n’est plus le bienvenu chez les Cityzens. Entre ses pépins physiques et les méformes, sans parler de ses dérapages extrasportifs, le footballeur âgé de 29 ans a perdu du crédit aux yeux des Mancuniens et de son entraîneur, l’exigeant Pep Guardiola. En fin de saison, l’Espagnol ne l’avait pas convoqué pour l’ultime match face à Fulham.

Il devrait être écarté pour le Mondial des Clubs

Un choix qu’il avait assumé, tout en entrouvrant la porte au départ de son joueur. « C’était une question de sélection. Bien sûr, Jack doit jouer… c’est la vérité. Jack est un joueur incroyable qui doit jouer au football tous les 3 jours, ce qui n’est pas arrivé cette saison ou la saison dernière. Et il doit le faire, avec nous ou ailleurs… Il n’y a rien de personnel avec Jack. Je suis la personne qui s’est battue pour qu’il vienne ici et la personne qui s’est battue pour qu’il reste ici cette saison et la saison suivante. C’est moi qui ai dit que je voulais Jack Grealish. Maintenant, il n’est pas venu parce qu’il n’est pas venu, mais ce n’est pas autre chose. Ce qui se passera à l’avenir est du ressort de Txiki (Begiristain), d’Hugo (Viana) et de ses agents.»

Après s’être battu pour lui, Guardiola, qui l’a souvent défendu publiquement, semble donc avoir baissé les bras. D’ailleurs, l’ancien entraîneur du Bayern Munich et du FC Barcelone s’apprête à faire un choix fort le concernant. Hier, plusieurs médias anglais ont annoncé que Grealish devrait être exclu de la liste des 35 joueurs mancuniens retenus pour participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été 2025. Un signal fort envoyé au footballeur sous contrat jusqu’en 2027 avec les pensionnaires de l’Etihad Stadium. Invité à trouver un nouveau point de chute, le joueur, qui n’a pas non plus vécu de bons moments en sélection depuis un an, se prépare à un été mouvementé.

Des clubs sont déjà là pour lui

D’autant qu’il a pour objectif de jouer la Coupe du Monde 2026 avec les Three Lions. Un changement de club est donc envisagé afin de mettre toutes les chances de son côté pour jouer ce tournoi. Et bien qu’il connaisse un coup de mou, certains clubs sont intéressés à l’idée de le relancer. Ce jeudi, The Sun en cite 4. En premier lieu, il y a son ancien club, Aston Villa. Toujours en Premier League, Newcastle et Everton sont aussi des options. Enfin, Naples, qui va signer Kevin De Bruyne, est aussi cité comme un point de chute potentiel. Après la décision de City de s’en passer a priori pour le Mondial des Clubs, nul doute que d’autres écuries vont prendre la température. Si City pousse pour son départ, l’idée n’est pas de le brader.

Les Skyblues ont beaucoup investi et aimeraient, dans l’idéal, ne pas perdre trop d’argent. The Sun évoque un prix de 48 M€. Il faudra aussi payer son imposant salaire. En effet, il touche actuellement un peu plus de 356 000 euros par semaine à City. Ce qui peut refroidir les clubs éventuellement intéressés. Si un transfert est bien évidemment privilégié par la direction mancunienne, elle n’exclut pas non plus de prêter son joueur une saison, afin d’éviter d’avoir un effectif trop important et de lui permettre de rejouer. The Sun ajoute que c’est une option qui pourrait prendre du poids durant ce marché des transferts si son cas n’est pas réglé au début de l’été. Le feuilleton Grealish ne fait que commencer…