Le Bayer Leverkusen prépare une révolution XXL

Bye Leverkusen. Cet été, l’écurie allemande a déjà été pillée de toutes parts. Cela a commencé avec Xabi Alonso, qui a quitté le banc du champion d’Allemagne 2024 pour prendre les commandes du Real Madrid. Du côté des joueurs, Jonathan Tah est passé chez l’ennemi. En effet, le défenseur, en fin de contrat, a signé en faveur du Bayern Munich. Jeremie Frimpong, lui, a rapporté 40 M€ grâce à son transfert à Liverpool. Un club qui devrait également passer à la caisse pour Florian Wirtz. Pour lui, on parle de 150 M€.

La suite après cette publicité

Malgré cette saignée estivale XXL annoncée, Leverkusen compte bien répliquer et se renforcer pour contenter son nouvel entraîneur, Erik ten Hag. Ce dernier pourra déjà compter sur Ibrahim Maza, acheté 12 M€ au Hertha Berlin, et sur le gardien Mark Flekken, acheté 10 M€ à Brentford. Idem pour Christian Kofane (18 ans, Albacete), qui est déjà en Allemagne, et Axel Tape (17 ans, ex-PSG), qui a signé. Pour se renforcer, le nouvel homme fort du Bayer Leverkusen a encore quelques idées pour ce mercato. En effet, il compte notamment piocher dans son ancien club, Manchester United.

La suite après cette publicité

Leverkusen ratisse large

Les pistes menant à Antony et Alejandro Garnacho ont été mentionnées. Des dossiers difficiles car onéreux. Le technicien néerlandais regarde aussi du côté de Manchester City. En effet, le profil de Jack Grealish lui plaît beaucoup. Ce n’est pas un secret, l’Anglais est poussé vers la sortie par Pep Guardiola, qui ne souhaite pas qu’il participe à la Coupe du Monde des Clubs. De son côté, le joueur de 29 ans, qui veut mettre toutes les chances de son côté pour jouer le Mondial 2026 avec les Three Lions, n’exclut pas de partir. Depuis quelques jours, plusieurs clubs pensent à lui.

Newcastle, Tottenham, Everton, Aston Villa ou encore Naples sont cités. Ce mardi, The Sun évoque l’intérêt de Leverkusen et de Ten Hag, qui voit en lui «le parfait remplaçant de Wirtz» comme il l’a expliqué à son club. Pour le recruter, il faudra mettre au moins 48 M€. C’est le prix minimum demandé par City. Il faudra aussi convaincre le joueur, qui a un salaire imposant. Dans le même temps, Kicker annonce que le profil de Nico Paz, plus abordable, est aussi apprécié à la BayArena. Ces derniers suivent aussi Nayef Aguerd (West Ham) selon nos informations. Sur tous les fronts, les Allemands vont dynamiter ce mercato !