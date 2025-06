Ballon d’Or, héritier de Kevin De Bruyne, "tuer Manchester United"… Rayan Cherki se lâche !

Certains verront dans ces déclarations de Rayan Cherki de l’arrogance, quand d’autres parleront de confiance en soi. Ce dont on est à peu près sûrs, c’est que l’international tricolore a conservé ce qui fait son sel en s’exportant en Angleterre : son franc-parler. À l’ère des footballeurs biberonnés au média-training, l’ancien Lyonnais a le mérite de rendre le football moins aseptisé.

Ce dimanche, Cherki a pris la parole à l’issue de son entraînement avec Manchester City, alors que les Skyblues feront leur entrée en lice en Coupe du Monde des clubs, mercredi, face au Wydad Casablanca. Le milieu offensif de 21 ans a évoqué un tas de sujet, à commencer par ses discussions avec Pep Guardiola : «quand j’ai parlé à Pep, c’était très clair : le système de jeu, le club et la ville, tout était top. Pep m’a dit : "quand tu as le ballon, tu es libre", et c’est ce que j’aime justement. Il m’a dit qu’il aimait les numéros 10, mais maintenant, je peux jouer à tous les postes sur le terrain», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le Daily Mail.

Le Ballon d’Or ? Et pourquoi pas ?

Sa créativité, Rayan Cherki entend bien la mettre au service du collectif pour permettre à Manchester City de redevenir le grand méchant loup en Angleterre… Et il avait déjà une pensée pour les derbys volcaniques face à Manchester United, sur lesquels il compte mettre sa patte : «je n’ai pas aimé quand Manchester United nous a éliminé en Ligue Europa avec l’OL, parce que je suis un Lyonnais. Maintenant, j’attends le match pour les tuer. Je ne voulais aller qu’à Manchester City.»

Concernant les comparaisons avec Kevin De Bruyne, dont il est appelé à prendre le relais, le Français a été clair : « je ne suis pas Kevin de Bruyne, c’est la légende ici. Je suis là pour aider l’équipe. On a les meilleurs joueurs du monde, je travaille et j’attends juste mon tour.» En parlant de meilleurs joueurs du monde, l’ex-Lyonnais a pu évoquer son nouveau coéquipier et Ballon d’Or en titre, Rodri. Et il n’a pas caché son admiration pour l’Espagnol, qu’il rêve d’imiter un jour : « Regardez Rodri, il a gagné le Ballon d’Or ici, à Manchester City, donc c’est clair qu’avec City c’est possible (de gagner) et je suis ici pour ça. » Il n’y a plus qu’à confirmer.