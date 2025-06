Affaire Vinicius Jr : le Real Madrid annonce des peines de prison pour les accusés

Vinicius Jr et le Real Madrid ont eu gain de cause. En marge du derby contre l’Atlético de Madrid en janvier dernier, plusieurs individus avaient accroché une poupée gonflable noire, vêtue du maillot de Vinicius Jr, à un pont près de la Ciudad Real Madrid. Un acte «simulant sa pendaison» estime le club merengue dans un communiqué assurant que quatre personnes ont été condamnés. «Les accusés ont également déployé une grande banderole sur les lieux, exprimant publiquement leur haine envers le Real Madrid. L’un d’eux a également relayé ses agissements sur les réseaux sociaux», est-il précisé.

La suite après cette publicité

«Les accusés ont reconnu leurs actes, exprimé des remords et présenté des excuses publiques. Chacun a été reconnu coupable de crime haineux et d’avoir menacé notre joueur, Vinicius Jr. Le tribunal a prononcé des peines d’un an et dix mois de prison pour l’un des accusés et d’un an et deux mois pour les autres. Les accusés devront également payer les amendes imposées, se verront interdire d’exercer des professions liées à l’éducation et au sport pendant trois ans supplémentaires et auront l’interdiction d’approcher Vinicius Jr. à moins de 1 000 mètres ou de communiquer avec lui de quelque manière que ce soit pendant quatre ans», se satisfait le club madrilène.