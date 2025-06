Yanis Begraoui dans le viseur de Majorque et l’Espanyol

Ancien de Toulouse et Pau, Yanis Begraoui semble s’épanouir pleinement du côté du Portugal. Du côté d’Estoril, l’international marocain U23 a connu une saison pleine avec 11 réalisations et 3 passes décisives en 35 matches. Et son profil mobile et technique intéresse beaucoup du côté de la Liga. Selon nos informations, il intéresse l’Espanyol Barcelone et Majorque.

Yanis Begraoui dispose d’une clause de 10 millions d’euros et le club portugais espère en faire un élément central pour la saison prochaine. Reste à savoir si cela suffira pour convaincre le joueur de rester une saison supplémentaire. En tout cas, après avoir définitivement lancé sa carrière à Pau, Begraoui pourrait franchir une nouvelle étape de sa carrière.