PSG : les mots forts de Rachida Dati dans le dossier du Parc des Princes

Le dossier du Parc des Princes cristallise les tensions entre Anne Hidalgo (maire de Paris), Valérie Pécresse (présidente de la région Île-de-France) et Rachida Dati (maire du 7e arrondissement et future tête de liste LR aux municipales de 2026 à Paris). Le conflit oppose d’abord la Mairie de Paris au PSG. Le club, souhaitant acquérir le Parc pour y investir lourdement, se heurte au refus catégorique d’Anne Hidalgo, qui refuse toute vente de cet équipement municipal. Cette position bloque les ambitions du club, qui menace de quitter le stade historique. Dans un entretien accordé au Parisien, Rachida Dati n’a pas mâché ses mots, affichant sa proximité avec le club de la capitale lors du weekend de sacre européen.

La suite après cette publicité

«Les joueurs et les Parisiens méritaient plus qu’un simple communiqué. Il faut savoir à certains moments mettre ses rancunes de côté. Paris ne peut pas ne pas avoir un grand club de foot. Le PSG a besoin d’un stade à la hauteur de ses ambitions. Mais ce club doit rester à Paris. C’est vrai, le Parc des Princes est vétuste. Mais le déménager serait un échec pour Paris et les Parisiens. On doit pouvoir le moderniser, l’agrandir. Je ne comprends pas que la mairie de Paris ait rompu les liens avec son club historique. Quel qu’il soit, le futur maire de Paris devra trouver un chemin pour rétablir la confiance. Car le PSG c’est le Parc des Princes, et le Parc des Princes c’est le PSG!», a-t-elle déclaré. Cette rivalité dépasse le simple cadre sportif : elle cristallise les tensions politiques en vue des élections municipales de 2026, où Dati espère ravir la mairie à Hidalgo, pendant que Pécresse joue la carte de la région face à la centralité parisienne.