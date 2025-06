PSG : ça chauffe pour la venue de Mastantuono

Si le Real Madrid était sur le dossier depuis plusieurs semaines, et que Côme avait déjà fait sauter la clause libératoire, c’est bien Paris qui est en train de conclure le dossier Franco Mastantuono au nez et à la barbe de tout le monde. Selon Marca, Luis Enrique a déjà parlé personnellement avec le joueur, qui serait convaincu par un transfert à Paris, destination qu’il privilégie.

Au Real Madrid, personne ne doute de son immense talent et de son potentiel, mais sa signature entrerait en conflit avec l’idée d’accorder plus de responsabilités à Arda Güler la saison prochaine, avec des caractéristiques similaires, et pourrait éclipser la croissance de Nico Paz, qui va faire son retour au club cet été. Il n’en fallait pas plus pour que le Paris Saint-Germain se positionne, le club n’était lui pas effrayé à l’idée de payer la clause libératoire de 45 millions du joueur.