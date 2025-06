PSG : Luis Enrique dévoile ses grandes ambitions pour la Coupe du monde des clubs

Le PSG l’a enfin fait. Après 14 ans à courir derrière sa première Ligue des Champions, le club de la capitale y est parvenu samedi dernier en battant largement l’Inter Milan (5-0). Une finale mémorable qui a sûrement donné encore plus envie au PSG d’aller chercher des titres à l’avenir. Une faim de titres bel et bien présente chez Luis Enrique. Mentor de ce groupe parisien déterminé, le coach espagnol a désormais la Coupe du monde des clubs en ligne de mire avec les pensionnaires du Parc des Princes. Autrefois anecdotique pour de nombreuses grosses écuries européennes qui y ont participé, la Coupe du monde des clubs jouit désormais d’une récente attractivité due au nouveau format de la compétition.

En effet, 32 équipes, réparties en huit groupes de quatre équipes, vont se défier aux États-Unis. Une nouvelle disposition qui permet à plus d’équipes étrangères de prendre part à cette compétition. Une belle résolution selon Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, qui l’a avoué dans une interview accordée à DAZN : «c’est une compétition nouvelle et passionnante. Pour la première fois, une Coupe du Monde des Clubs désignera la meilleure équipe parmi les 32 qualifiées. Rien que ça, c’est très excitant. C’est génial pour les fans. Plus il y a de football à la télévision, mieux c’est ! Je pense que ce tournoi sera très apprécié.»

Luis Enrique veut remporter la Coupe du monde des clubs avec le PSG

D’humeur joyeuse depuis le sacre parisien en C1, Luis Enrique a surenchéri et a expliqué qu’il pensait que ce nouveau format allait convaincre et allait devenir une référence à l’avenir : «lors des Coupes du Monde des sélections nationales, les fans soutiennent leur pays, mais il y a toujours un deuxième ou troisième pays qu’ils aiment également. Ici, avec 32 clubs venus du monde entier, les supporters dont l’équipe ne participe pas, auront l’occasion d’en découvrir d’autres, qu’elles soient européennes, africaines, américaines ou asiatiques. Ce sera une fête du football et sûrement une compétition de référence à l’avenir.»

Interrogé ensuite par DAZN sur ses objectifs lors du nouveau format de la compétition, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a dévoilé ses grands objectifs : «le football est un sport qui ne connaît pas la notion de justice, et tout peut arriver dans une compétition aussi courte que la Coupe du Monde des Clubs. Il ne faut pas oublier qu’à partir des huitièmes de finale, tout se joue sur un match : les quarts de finale, la demi-finale et la finale aussi. Le football est un sport où il y a toujours des surprises. L’objectif reste le même dans chaque compétition : se mettre en position de la gagner. L’ambition est claire : aller au bout, aller le plus loin possible, et avoir une chance de l’emporter.» Voilà qui est dit !