PSG : Ousmane Dembélé dévoile les 5 moments forts de sa saison

À l’occasion d’un entretien dans France Football, publié le 14 juin prochain, Ousmane Dembélé est longuement revenu sur sa carrière mais surtout le succès du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. L’occasion également pour le numéro 10 du PSG de répondre à des questions plus légères, en classant par exemple les 5 moments forts de sa saison (sans savoir la proposition suivante).

La suite après cette publicité

Finalement, Dembouz a choisi de placer son but face à Manchester City lors de l’avant-dernière journée de phase de ligue en cinquième position, juste derrière son triplé contre Stuttgart lors de la dernière journée de phase de ligue. Sur le podium, l’ancien Barcelonais a opté pour son but face à Arsenal en demi-finales aller puis son but face à Liverpool en huitièmes de finale retour avant de placer ses deux passes décisives en finale contre l’Inter Milan en première position.