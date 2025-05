PSG : les excuses d’Achraf Hakimi

Vainqueur de la Ligue des Champions 5-0 contre l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain savoure son premier titre dans la compétition. Premier buteur de la finale, Achraf Hakimi a lancé la fête et s’est exprimé pour M6 : «soirée incroyable, depuis qu’on est arrivé à Munich, on a senti que c’était à nous. On a fait un gros travail. J’ai essayé de rester concentré pour aider l’équipe.»

Pour autant, ce match n’était pas facile pour lui. Joueur de l’Inter Milan entre 2020 et 2021, le latéral droit marocain a pensé à son ancien club au moment de son but : «après le but marqué ce n’était pas forcément facile et je ne voulais pas célébrer. Je m’excuse envers les supporters de l’Inter qui m’ont soutenu et qui m’ont respecté. On a une équipe jeune, on doit continuer de travailler.»