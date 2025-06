Real Madrid : Antonio Rüdiger se dirige vers une prolongation

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Real Madrid, Antonio Rüdiger (32 ans) est au centre de nombreuses rumeurs au cours des derniers mois. Un temps annoncé sur le départ, le défenseur allemand devrait toutefois poursuivre son aventure dans la capitale espagnole. Selon nos dernières informations, la tendance est aujourd’hui à une prolongation pour le natif de Berlin.

Malgré l’intérêt affiché par l’Arabie saoudite, l’international allemand (79 sélections, 3 buts) se sent bien à Madrid et devrait donc étendre son bail avec la Casa Blanca, désormais entraînée par Xabi Alonso. Avec les arrivées récentes de Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid a bien l’intention de sécuriser son arrière-garde.