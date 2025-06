PSG : le message fort d’Ousmane Dembélé à Roland-Garros

[Présent ce lundi du côté du cour Philippe-Chatrier de Roland-Garros pour présenter le trophée de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé poursuit les célébrations.]https://www.footmercato.net/a3332166709112950514-ousmane-dembele-ramene-la-coupe-a-roland-garros) L’attaquant français qui a remporté la compétition samedi soir avec le Paris Saint-Germain contre l’Inter Milan (5-0) a notamment été questionné sur ses émotions après la rencontre. Des propos diffusés sur France 2 en marge du match entre Novak Djokovic et Cameron Norrie.

«C’était un moment magique à Munich, le public nous a poussés, on a eu une saison exceptionnelle, on a été récompensé par cette première Ligue des Champions, on est tous fiers, merci pour le soutien. Vous avez tout dit, les titres individuels, c’est bien, mais le plus important, c’est le collectif. C’est grâce au collectif qu’on a ramené la Ligue des Champions et c’est grâce à ça qu’on va continuer pour rapporter plus de titres», a-t-il déclaré.