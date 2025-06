La déclaration d’Adrien Rabiot qui relance son mercato

Le Duc est de retour au château. Lors de cette trêve internationale de juin, Adrien Rabiot (30 ans) fait partie des Bleus sélectionnés par Didier Deschamps pour affronter l’Espagne en 1/2 finale de la Ligue des Nations. Un match qui promet contre les champions d’Europe 2024, qui avaient d’ailleurs éliminé les Tricolores du tournoi. Adrien Rabiot s’en souvient encore, lui qui a évoqué cette rencontre lors d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. «Nous avons perdu en demi-finale, mais l’Espagne était bien plus forte. Même si la compétition est différente et que la France a entre-temps changé de visage avec de nouveaux talents, nous chercherons notre revanche et viserons la finale.» Le milieu aura fort à faire avec ses coéquipiers, notamment face à Lamine Yamal, impressionnant à seulement 17 ans.

Il ne regrette pas d’avoir quitté la Juventus

«C’est un joueur très fort, surtout compte tenu de son âge. Mais en termes d’équipe et de talent, je pense que la France et l’Espagne sont à égalité. Ce sera un bon match.» Prêt à tout pour gagner la Ligue des Nations, le Marseillais pense aussi à la suite et cette Coupe du monde 2026 dans un an. « La défaite de 2022 nous a fait mal et nous voulons tous tenter d’aller encore plus loin, avec une nouvelle génération. Je m’y prépare chaque jour.» Impliqué et motivé en sélection, Rabiot l’est aussi en club, lui qui a choisi de rejoindre libre l’OM après plusieurs années de bons et loyaux services à la Juventus. Un choix sur lequel il est revenu dans la publication au papier rose. «Il y avait un intérêt à continuer ensemble. Thiago Motta m’avait aussi appelé, mais Giuntoli n’a pas fait le nécessaire pour me convaincre. Et je n’avais pas le sentiment qu’il voulait construire quelque chose d’important. Vu leur saison chaotique, j’avais peut-être raison. »

Il poursuit : «depuis quelques années, aucun recrutement digne de la Juve n’avait été fait et cela me frustrait car j’avais l’impression que peu d’entre nous sur le terrain faisaient le nécessaire. Je ne voulais pas continuer dans ces conditions, alors j’ai préféré jouer ailleurs et j’ai choisi Marseille (…) Je ne connais pas les détails (sur le fait qu’il fallait plus de patience pour le projet de la Juve, ndlr), et même si le temps presse et que la Juve a besoin de résultats, il est incompréhensible de recruter un excellent entraîneur comme Motta et de le renvoyer aussitôt. On disait que c’était l’année zéro, et au final, quelques résultats négatifs ont suffi à tout remettre à zéro. Mais Thiago a un bel avenir devant lui.» Malgré tout, le milieu a «adoré jouer pour la Juve et vivre à Turin». Il a précisé : «ce fut un tournant dans ma mentalité et mon professionnalisme. J’ai reçu énormément d’affection de la part de tous, au club comme des supporters, et j’en suis reconnaissant. C’est pourquoi il a été difficile de quitter une équipe où je me sentais important. Porter le brassard de capitaine à la Juventus n’est pas rien.»

Allegri pourrait-il bouleverser ses plans ?

Mais il a décidé d’aller de l’avant et de dire oui à l’OM. «Choisir Marseille sans la Ligue des Champions n’était pas une évidence. Maintenant que nous sommes qualifiés, il serait important de pouvoir la jouer dans ce stade et dans cet environnement. D’ailleurs, je parle souvent à Allegri. Giovanni Rossi, le conseiller de De Zerbi, travaille aussi avec lui et, lorsqu’il l’appelle, il me dit : "viens, je te mets en contact avec ton père". Je peux parler de tout avec Allegri, pas seulement de football. Je l’apprécie beaucoup en tant que personne. Il a un mental de gagnant. Et c’est clair, s’il m’appelle, je serai toujours disponible pour lui parler». Massimiliano Allegri a justement pris les commandes de l’AC Milan il y a quelques jours. Nul doute que les déclarations d’Adrien Rabiot, en fin de contrat le 30 juin car il n’avait signé qu’une saison et qui a laissé planer le doute sur son avenir récemment, risquent de faire parler en France comme de l’autre côté des Alples.

Mais l’OM, qui discute prolongation avec lui, a des arguments pour le faire rester, notamment Roberto De Zerbi avec lequel le Duc a aimé travailler cette saison. Le coach italien a su en tirer le meilleur. «Je peux désormais jouer à différents postes, mais tout a commencé par la nécessité de répondre à des demandes spécifiques à des moments précis de la saison. J’ai commencé au milieu de terrain, puis De Zerbi m’a déplacé à droite, puis à gauche et enfin en 10, en me donnant toujours les bonnes instructions. De Zerbi est un entraîneur attentif aux détails et m’a toujours aidé à me sentir à l’aise.» Outre son apport dans le jeu, Rabiot a aussi été l’un des leaders de cette formation phocéenne. «Je préfère donner l’exemple sur le terrain, mais j’ai certainement beaucoup appris d’Ibrahimovic quand j’étais au PSG et de Buffon et Chiellini plus tard à la Juventus.» Il reste à savoir si Rabiot continuera à être un leader à l’OM ou si Allegri viendra changer ses plans…