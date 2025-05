Naples en passe de boucler deux coups XXL sur le mercato !

C’est la folie à Naples. Sacré pour la 4e fois de son histoire champion d’Italie après un dernier duel à distance épique avec l’Inter Milan, le club dirigé par Antonio Conte peut enfin célébrer. Ces dernières heures, la ville s’est ainsi transformée en volcan et les festivités ne sont pas près de s’arrêter. Un bonheur indescriptible qui n’empêche cependant pas les hautes sphères napolitaines de poursuivre leur travail en coulisses. Dans cette optique, la presse espagnole affirme, ce dimanche, que les Partenopei sont proches de finaliser deux dossiers XXL.

La suite après cette publicité

Le premier n’est autre que celui de Kevin de Bruyne (33 ans). En fin de contrat du côté de Manchester City, le milieu de terrain peut s’engager où bon lui semble à partir du 1er juillet et un futur en Italie semble désormais plus que probable. Relevo affirme, à ce titre, que l’opération est en très bonne voie même si KDB devra désormais accepter la proposition contractuelle du Napoli. Pour rappel, le club azzurro a soumis une offre de trois ans au milieu de terrain de Manchester City, avec un salaire total de 17 millions d’euros hors prime à la signature : 6 M€ annuels pendant deux saisons, puis 5 M€ la dernière.

Naples touche au but pour KDB… en attendant Jonathan David !

Outre le dossier de l’international belge, Naples avance parallèlement ses pions sur un autre joueur particulièrement convoité au cours des derniers mois. Son nom ? Jonathan David. Alors que l’attaquant canadien de 25 ans a confirmé son départ du LOSC dans les prochains jours, son profil ne cesse, lui, de faire des émules. Ciblé par de nombreux clubs de Premier League mais également cité en Espagne, le natif de Brooklyn pourrait finalement rejoindre le championnat italien…

La suite après cette publicité

Toujours d’après les indiscrétions de Relevo, le Napoli serait aujourd’hui en pole position pour accueillir Jonathan David. Le média précise que les négociations progressent positivement et que de nouveaux contacts entre les parties sont à prévoir dans les prochains jours afin de clarifier certains aspects contractuels. Auteur de 25 buts et 12 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues, l’international canadien (61 sélections, 32 buts) viendrait quoi qu’il en soit considérablement renforcer le secteur offensif du Napoli, qui plus est avec un Kevin de Bruyne à la baguette…