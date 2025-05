Manchester City : Kevin De Bruyne dévoile des pistes pour son avenir

«À 20 ans, c’est facile de prendre une décision, on peut déménager sans problème», s’amusait Kevin De Bruyne au moment d’évoquer son avenir en conférence de presse dimanche dernier, en marge de la défaite de Manchester City en finale de FA Cup contre Crystal Palace. Pisté par Naples, Liverpool, et plusieurs autres cadors européens, l’international belge a avoué privilégier le confort de vie de sa famille avant tout chose au moment de prendre sa décision.

«Je veux terminer ces deux matchs et, bien sûr, prendre une décision, mais ce n’est pas si simple. Je dois prendre soin de ma famille. J’ai trois enfants et ma femme, ce n’est pas facile en ce moment. On s’est renseigné sur tout. Une fois ma décision prise, tout le monde sera au courant. Je ne veux pas subir de pression», a livré l’ancien joueur de Wolfsburg et de Chelsea, devenu une légende à Manchester City.