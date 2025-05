PSG, LdC : Vitinha analyse le gros déclic de la saison parisienne

Toujours aussi posé devant les micros lors du Media Day au Campus PSG de Poissy, Vitinha est revenu sur un moment clé de la saison parisienne : le match de phase de championnat face à Manchester City. Selon lui, ce soir-là a marqué un véritable déclic dans la tête du groupe, une prise de conscience collective de leur potentiel. Interrogé sur la finale à venir contre l’Inter, le milieu portugais a reconnu la jeunesse de l’effectif parisien par rapport à l’expérience italienne, tout en y voyant une force : celle de l’enthousiasme, de l’audace et d’un groupe qui n’a peur de rien.

«Oui, c’est vrai que c’était un match important. C’était un déclic, c’était important. La manière qu’on a renversée le match, pas seulement pour ce match, mais pour le bagage qu’on a appris pour ce match aussi, parce qu’on avait beaucoup de résultats que ce n’était pas le mérité, c’était un match pareil qu’on contrôle, qu’on avait des opportunités, et on ne marquait pas. Et là, il s’est passé la même chose. On a commencé la deuxième mi-temps et on a pris deux buts sur rien, parce qu’on avait contrôlé le match avant, on avait plein d’opportunités, on avait même marqué et c’était hors-jeu. Donc, ce n’était pas facile ce match, pas seulement ce match, mais pour tout ce qu’on a fait jusqu’à ce moment. On a bien répondu, on a renversé le match, on a pris confiance depuis ce match et je pense que c’était la clé. On parle d’excitation, de pression, moi, je parle de joie. C’est vraiment un moment incroyable, tu travailles toute la saison pour arriver à ce moment-là, de jouer de finale, la finale de Coupe de France, la finale de la Champions League. On va surtout profiter et tout donner. On est un groupe jeune, mais on est arrivé ici quand même. Donc si c’est le groupe plus expérimenté qui gagne toujours la Champions, on connaîtrait le vainqueur dès le début. Je pense surtout que dans une finale comme ça, ça ne va pas avoir d’influence. On va toujours être prêt parce que l’Inter c’est une grande équipe et on espère un match difficile».