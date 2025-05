Rayan Cherki n’a pas le niveau équipe de France selon Christophe Dugarry

Convoqué pour la toute première fois de sa carrière en équipe de France, Rayan Cherki (21 ans), va pouvoir découvrir les Bleus, lui qui a longtemps porté le maillot des Espoirs. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais aura l’occasion de s’illustrer face à l’Espagne le jeudi 5 juin avant une finale ou petite finale contre l’Allemagne ou le Portugal prévue le dimanche 8 juin.

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, le consultant Christophe Dugarry a exprimé ses doutes sur cette convocation : «je ne sais pas s’il a le niveau international, j’ai des doutes. Sincèrement ça me parait un peu tôt, mais j’espère me tromper. J’ai envie de suivre sa carrière, il a des choses dans ses pieds que peu de joueurs ont, mais c’est un peu tôt, mais si on n’est pas non plus à six mois près. Ce qui est sûr, c’est qu’il va entrer dans une nouvelle dimension.»