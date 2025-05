PSG : Luis Enrique rend hommage à son staff

En conférence de presse lors du Media Day, Luis Enrique a tenu à saluer le travail de l’ombre réalisé par son staff tout au long de la saison. Avec sobriété mais une vraie reconnaissance, l’entraîneur espagnol a souligné l’implication totale de ses collaborateurs, qu’ils soient préparateurs physiques, analystes, adjoints ou membres du staff médical. Pour lui, si le PSG en est là aujourd’hui, aux portes d’une saison historique, c’est aussi grâce à cette équipe technique soudée, exigeante et discrète, qui œuvre chaque jour avec une rigueur sans faille. Un hommage appuyé à ceux qui rendent possible la performance collective, loin des projecteurs.

La suite après cette publicité

«Je pense que la meilleure qualité que j’ai en tant qu’entraîneur, c’est de choisir mon entourage au mieux. Ce sont des personnes qui me font ma meilleure. sont des gens qui tirent de gros le meilleur parce qu’ils me sortent de ma zone de confort, ils sont exigeants, ils sont travailleurs. C’est difficile d’être dans mon staff et de fait, au fil des années, il y a plus de 10 personnes et j’ai changé des gens, ce sont des gens de très haut niveau qui en sont sortis, mais j’ai cette capacité à être totalement inconformiste et même si on gagne, il faut s’améliorer, voilà un peu mes règles, il faut chercher des zones inexplorées et en ce sens-là, je suis entourée de gens de très haut niveau, pas seulement les personnes qui sont arrivées avec moi, mais aussi les gens qui étaient déjà au club et qui sont rentrés dans notre staff. Ce sont des gens qui se sont adaptés à ce que nous voulons et je crois qu’en ce moment, sans un staff très fort, très puissant, très stable, un entraîneur n’est rien»