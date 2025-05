La stat édifiante de Tottenham en finale de Ligue Europa

« Ce soir, on ne va retenir que l’identité du vainqueur » a glissé Frédéric Antonetti sur Canal Plus à l’heure de donner son avis sur la finale de Ligue Europa gagnée par Tottenham face à Manchester United. Oui, le match a été éprouvant à vivre pour les téléspectateurs, avec un seul but à se mettre sous la dent, un CSC de Luke Shaw.

La suite après cette publicité

Et deux statistiques viennent prouver que les Spurs ont fait le minimum syndical pour remporter cette rencontre. Tottenham a affiché le plus faible nombre de tirs d’une finale européenne (depuis qu’Opta compile les statistiques) avec 3 tentatives. Et aussi le plus faible nombre de passes, avec un total de 115. Restrictif.