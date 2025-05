EdF : la réponse directe de Didier Deschamps sur la convocation de Pierre Kalulu

Il fait partie des surprises de cette nouvelle liste de Didier Deschamps. En vue du Final Four de Ligue des Nations qui débutera face à l’Espagne le 5 juin, le sélectionneur des Bleus a fait le choix de convoquer Rayan Cherki, mais pas que. Pierre Kalulu, lui aussi formé à l’OL, va connaître sa première convocation en équipe de France. En conférence de presse, Deschamps a justement expliqué sa décision d’appeler le Turinois, rappelant tout de même que sa convocation était le résultat d’une cascade de blessures.

«Si Kalulu peut s’installer en équipe de France ? Déjà, il y est (rires). C’est la première fois pour lui, comme pour Rayan (Cherki). Malo (Gusto) est déjà venu et il a eu une sélection. Pierre Kalulu fait une belle saison avec la Juventus. Il avait été très bon avec l’AC Milan avant ses soucis physiques et il a la capacité à pouvoir être utilisé à deux postes : en défense centrale et en latéral droit. À la Juventus, il joue plus dans une défense à trois mais il peut être latéral droit aussi. On le suit depuis un moment. Sa convocation ? Ca peut être plus ou moins lié aux absences qu’on a en défense, mais ça reste aussi dans mon esprit, même s’il y a toujours l’obligation du résultat, de pouvoir faire bouger les lignes, de tirer des enseignements pour moi et pour le staff, par rapport aux échéances futures.»