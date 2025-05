Arsenal : Mikel Arteta ouvre la porte à Rodrygo

Des toutes les stars offensives de l’effectif, Rodrygo est sans doute celui dont le Real Madrid se débarrassera le plus facilement. Le Brésilien sort d’un exercice franchement moyen (11 buts et 9 passes décisives en 47 rencontres toutes compétitions confondues) et a vu la venue de Kylian Mbappé lui grignoter un peu de temps de jeu. Toute la saison, le club espagnol a eu du mal à trouver le bon équilibre en jouant à trois devant, en plus de Bellingham en soutien. L’attaquant de 24 ans reste un joueur de très haut niveau, en pleine force de l’âge, et des clubs comptent bien profiter de sa situation à Madrid pour le faire venir. C’est le cas de Liverpool, de Chelsea des deux Manchester et d’Arsenal. Mikel Arteta s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet.

La suite après cette publicité

«Si vous voulez gagner des trophées majeurs, vous devez être le meilleur sur le marché, non ? a répondu le coach espagnol en conférence de presse ce jeudi. Les équipes qui gagnent ont toujours les meilleurs joueurs. Je ne voudrais pas nommer un joueur, mais il y a de la fierté parce que nous avons amené le club dans une position où la saison prochaine les gens diront : "Il faut gagner un trophée majeur." Cela signifie que tout le monde y croit et que nous sommes une équipe d’élite dans ce pays et en Europe. C’est la place d’Arsenal», poursuit avec fierté le technicien. Il reconnaît également que des renforts sont souhaités devant. «Ce qui est clair, vu le nombre de blessés en attaque, c’est que nous avons besoin de talent devant le but, de puissance de feu.» Le message est passé.