Les deux nouvelles cibles du Napoli !

Après les signatures de Kevin De Bruyne et de Luca Marianucci, Naples continue d’agiter le marché des transferts. Le club travaille actuellement à finaliser les arrivées de Lorenzo Lucca et Sam Beukema, toutes deux en cours de confirmation. Avec un effectif en pleine mutation, les dirigeants napolitains souhaitent répondre aux exigences d’Antonio Conte avant le stage de pré-saison dans le Trentin. Parmi les priorités du technicien italien : renforcer le poste de gardien. Si Alex Meret a prolongé et reste titulaire, Conte espère un numéro deux de qualité selon Sky Sport. Le profil de Vanja Milinkovic-Savic (Torino), 28 ans, est privilégié. Des discussions devraient avoir lieu ce week-end, où Torino et Naples effectueront leur préparation estivale.

La suite après cette publicité

L’autre piste chaude mène à Dan Ndoye, ailier suisse de Bologne, considéré comme la priorité offensive d’Antonio Conte. Si un accord personnel a été trouvé avec le joueur, les négociations entre les clubs restent bloquées. Le directeur général de Bologne, Claudio Fenucci, a refroidi les ardeurs napolitaines en fixant le prix du joueur à 40 millions d’euros, bonus inclus. De son côté, Aurelio De Laurentiis juge cette somme excessive et attend que Bologne trouve un remplaçant avant de relancer les discussions. Pour l’heure, aucune alternative crédible n’a été identifiée du côté du club émilien.