Naples : les premiers mots forts de Kevin De Bruyne

Officiellement joueur du Napoli, Kevin De Bruyne a réalisé sa première grande sortie médiatique en tant que protagoniste du club de Campanie : «Naples et moi partageons la même passion. Je pense que c’est le bon projet pour moi et je vais travailler dur pour contribuer à la victoire. Après dix ans en Angleterre, c’est une nouvelle expérience pour moi. Ma famille et moi sommes enthousiastes et impatients de la vivre. Je suis un gagnant. Je veux gagner des matchs. J’ai toujours été comme ça, je déteste perdre. L’équipe a remporté le Scudetto l’année dernière, elle est donc en Ligue des champions. Je pense que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. L’équipe a envie de gagner, elle est ambitieuse. C’est une grande équipe. C’était un beau projet pour moi et j’espère pouvoir l’aider à atteindre ses objectifs», a-t-il déclaré au site officiel du club, avant de poursuivre sur son coéquipier et ami belge, Romelu Lukaku.

«Je me souviens que les supporters étaient très bruyants, un peu fous. Mais ce n’est pas grave. Je crois que je comprends un peu le soutien de Naples. C’était quelque chose dont je voulais faire partie. Il faudra peut-être s’y habituer au début, mais si beaucoup de gens soutiennent l’équipe, il y aura une bonne ambiance et nous devrions remporter des résultats. Je connais Romelu depuis qu’il a 13 ans. Il a dit beaucoup de bien de l’équipe, de la ville, alors j’ai hâte de faire quelque chose ensemble. Romelu et Dries connaissent très bien la ville, ils peuvent m’expliquer comment elle fonctionne, comment sont les gens, ce que c’est que de vivre ici. Mais je comprends un peu. Bien sûr, je dois m’y habituer, je dois apprendre un peu d’italien, mais je suis impatient. C’est quelque chose de nouveau pour moi. J’ai passé 10 ans en Angleterre, mais je pense que ce sera une expérience formidable pour moi et ma famille. J’ai hâte. Chers supporters, je suis ici pour gagner».