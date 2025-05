Real Madrid : 5 grands clubs veulent déjà s’offrir Rodrygo

La BMV. L’été dernier, la presse espagnole s’est enflammée pour le nouveau trio magique du Real Madrid, à savoir Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Ce qui n’avait pas été du goût de Rodrygo, qui avait rappelé qu’il fallait rajouter un "R". Dans la foulée, le Brésilien âgé de 24 ans avait répondu sur le terrain en montrant à quel point il était précieux pour les siens en empilant les buts. Mais au fur et à mesure de la saison, la situation de l’attaquant a évolué. Aujourd’hui, il n’est plus indispensable aux yeux du Real Madrid, qui a ouvert la porte à son départ cet été.

En Espagne, certains médias expliquent notamment que Florentino Pérez et ses équipes ont compris qu’il serait difficile de faire cohabiter toutes les stars de l’équipe et qu’il faudrait apporter un peu plus d’équilibre. De son côté, Rodrygo vivrait très mal son déclassement et le fait d’être dans l’ombre de Bellingham et Mbappé, recrutés lors des deux derniers mercatos. Le malaise enfle plus que jamais à tel point qu’il aurait refusé de jouer lors du Clasico de dimanche dernier perdu face au FC Barcelone.

Rodrygo a la cote

Pour ne rien arranger, le Brésilien est forfait ce soir pour affronter Majorque en Liga, lui qui a quitté l’entraînement hier. Face à toutes ces rumeurs et informations, Carlo Ancelotti est sorti du silence hier concernant son joueur auteur de 11 buts et 9 passes décisives en 47 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. «Il a eu de la fièvre la semaine dernière, ce qui l’a empêché d’atteindre son niveau maximal. Aujourd’hui, il a ressenti une gêne dans sa jambe qui doit être évaluée, et par la suite, il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet. Il y a une affection particulière pour Rodrygo, surtout pour moi.»

Sauf qu’en coulisses, la direction de la Casa Blanca a fait savoir qu’elle ne retiendra pas un joueur mécontent ou malheureux. Elle a aussi déjà fixé son prix de départ à environ 100 M€. Tout cela a mis plusieurs écuries en état d’alerte. Ce mercredi, AS révèle que Manchester City, qui voulait recruter le joueur l’an dernier après le départ de Julian Alvarez, est toujours intéressé. Arsenal est aussi séduit, tout comme Liverpool, Chelsea et Manchester United qui suivent aussi son cas de très près. L’Angleterre est donc déjà là pour Rodrygo. Nul doute que d’autres clubs seront également à l’affût, alors que la piste menant au PSG a déjà été évoquée par certains. Le feuilleton ne fait que commencer !