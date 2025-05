Le Real Madrid a un nouveau Galactique dans le viseur

Le Real Madrid va se montrer agressif cet été. Après une saison agitée et une place de dauphin au classement de Liga derrière le Barça, marquée par des polémiques et des échecs dans toutes les compétitions majeures, les dirigeants merengues vont devoir se mettre en quatre pour assumer leur stature. Ce n’est pas un hasard si le transfert du prometteur Dean Huijsen a déjà été officialisé, et qu’Alexander-Arnold et Carreras ne devraient pas tarder à arriver. Ces trois recrues défensives, couplées à celle de Xabi Alonso au poste d’entraîneur, pourraient aussi laisser place à une arrivée au milieu de terrain.

Ces dernières semaines, plusieurs noms ont circulé dans les couloirs de Valdebebas, à commencer par ceux de Martin Zubimendi ou de Florian Wirtz. Aujourd’hui, ces deux pistes se sont nettement refroidies, mais d’autres ont commencé à émerger en sous-marin. Le nom du milieu offensif portugais de Manchester United, Bruno Fernandes, a commencé à sortir, sauf que depuis plusieurs heures, c’est la piste menant à Enzo Fernandez qui prend plus d’ampleur.

L’Argentin aimerait rejoindre le Real Madrid

Comme le révèle AS, Chelsea a pris langue avec le Real Madrid ces derniers jours. Pas précisément pour évoquer le cas de l’Argentin, mais plutôt pour se renseigner sur certains joueurs madrilènes. C’est là que le nom d’Enzo Fernandez a alors fait surface. Le Real Madrid - qui suit le milieu de 24 ans depuis plusieurs saisons - a été informé de sa situation, et le joueur serait totalement ouvert à l’idée de rejoindre le club espagnol. Mais les Merengues le savent : en cas de transfert, l’opération se chiffrerait autour de 120 millions d’euros, ou en tout cas pas en dessous (c’est le tarif qu’avait payé Chelsea en janvier 2023 pour l’arracher à Benfica). Il faut dire que la signature du champion du monde 2022 chez les Blues reste une réussite, encore cette saison (7 buts et 13 passes décisives en 44 matchs).

Cette arrivée d’un nouveau "Galactique" comme le mentionne AS, nécessiterait néanmoins une grosse vente, à la hauteur de ce que pourrait représenter un départ de Rodrygo, annoncé vers la sortie ces derniers jours. A partir de là, le Real Madrid pourrait accélérer sur le dossier Fernandez, qui a déjà l’habitude de prendre ses quartiers à Madrid lors de ses jours de congés. Avec un Luka Modric sur le point de partir, un Eduardo Camavinga fragile, et un Aurélien Tchouameni parfois irrégulier, les dirigeants de la Casa Blanca ressentent le besoin de renouveler leur milieu, et d’épauler les polyvalents Valverde et Bellingham. D’ailleurs, Enzo Fernandez avait été considéré comme une alternative à l’Anglais au cas où il ne rejoignait pas Madrid en 2023. Ils pourraient finalement faire escouade…