Real Madrid : Carlo Ancelotti part sur une note catastrophique

C’est une saison cauchemardesque qui va enfin rendre son verdict du côté de Madrid. Si l’arrivée de Kylian Mbappé l’été dernier avait évidemment fait naître de nombreux fantasmes chez les supporters madrilènes, le Français n’aura pas pu être la solution de tous les maux de son équipe, trop marqués et trop handicapants pour espérer concourir sur tous les tableaux. Ce n’est pas non plus un hasard si Carlo Ancelotti va quitter le Real Madrid à la fin de la saison, l’Italien n’ayant pas été en mesure de trouver le cocktail parfait pour sublimer toutes ses stars.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, c’est vers une saison blanche que se dirige le Real Madrid (sauf si l’on compte la Supercoupe d’Europe comme un trophée comptant pour cette saison et le Mondial des clubs), et la nouvelle défaite 4-3 face au Barça, la quatrième en autant de confrontations cette saison (0-4 en match de championnat au Bernabéu, 2-5 en finale de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite et 3-2 en finale de la récente finale de la Copa del Rey), ne devrait pas rebooster la cote de popularité d’Ancelotti, jugé trop psychorigide par une partie de la presse madrilène ces dernières semaines. Cette saison, Il Mister a tout simplement reçu la leçon de la part d’Hansi Flick.

Il n’en voulait pas vraiment à ses joueurs malgré une 4e défaite dans le Clasico

«Nous avons commis des erreurs assez flagrantes. Elles nous ont coûté plusieurs buts. C’est le dernier Clásico de la saison. Nous devons bien terminer la saison et tenter de remporter les trois matchs restants. Il fallait mieux défendre. Le match d’aujourd’hui est assez flagrant. On a mal défendu, c’est tout. Ce n’est pas à cause d’un bloc bas. On a concédé des occasions et ils nous ont punis», exprimait après la rencontre Carlo Ancelotti, qui n’a pas souhaité évoquer son avenir, même s’il ne fait plus vraiment aucun doute.

La suite après cette publicité

Mais manifestement, l’Italien n’en voulait pas à ses joueurs : «nous avons eu l’occasion de marquer le but du 4-4 à deux reprises. C’était un match serré, disputé et acharné jusqu’à la dernière seconde. Nous avons marqué mais c’était hors-jeu. C’est comme ça que je l’ai vu. Face à une grande équipe, deux grandes équipes, je n’ai rien à reprocher à mon équipe en termes d’attitude et d’engagement. Ça ne s’est pas bien passé, mais nous avons été compétitifs.» C’est aussi cette communication parfois trop détachée des véritables enjeux, qui lui est reprochée en Espagne. A trois journées de la fin, le Real Madrid accuse 7 points de retard sur le Barça. Autant dire qu’il faudrait un miracle pour que les Catalans ne soient pas champions d’Espagne cette saison…