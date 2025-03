Le Real Madrid veut ajouter un 5e galactique à son effectif !

Le Real Madrid a peut-être l’un des effectifs les plus impressionnants de son histoire. Avec quatre véritables stars que sont Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo et Bellingham, bien entourés par d’autres joueurs qui sont aussi des références mondiales à leur poste comme Courtois ou Valverde, les Merengues ont toutes les cartes en main pour glaner quelques nouveaux titres d’ici la fin de saison. Un onze titulaire bâti pour décrocher des trophées à la pelle, malgré un banc de touche peut-être pas si fourni, que ce soit quantitativement ou qualitativement.

Historiquement, le club de la capitale espagnole a de toute manière toujours aimé attirer les plus grosses stars mondiales dans ses rangs, mais en ce moment, il parvient à conjuguer cette volonté de recrutement galactique avec de très bons résultats sportifs. Et la folie des grandeurs de Florentino Pérez devrait continuer ces prochaines années, avec un nouveau gros joueur qui est ciblé selon la presse anglaise.

Une piste onéreuse, mais nécessaire ?

Selon les informations du Daily Star, le Real Madrid souhaite enrôler Bruno Fernandes (30 ans), l’international portugais de Manchester United. Des émissaires du Real Madrid se sont déplacés à Old Trafford pour assister à ses rencontres, et il est considéré comme un potentiel successeur très intéressant pour Luka Modrić, qui devrait tout de même rester une saison de plus à Madrid. Une opération potentiellement chère, puisque le média anglais évoque un possible prix de 107 millions d’euros, à l’heure où le Real Madrid se veut justement assez prudent quant à ses dépenses sur le marché des transferts.

Mais la direction madrilène est aussi consciente qu’elle a besoin d’ajouter un peu de qualité à son milieu, qui est peut-être le maillon faible de l’équipe actuellement, avec un Kroos toujours pas remplacé, un Modric qui vieillit et des joueurs comme Camavinga ou Tchouameni qui peinent à convaincre et à être réguliers. Alors que l’arrivée de Trent Alexander-Arnold est bouclée, Bruno Fernandes pourrait donc être un nouveau renfort de choix pour le Real Madrid, et on imagine qu’une éventuelle arrivée scellerait définitivement la piste Martin Zubimendi, a priori plus proche d’Arsenal que du Real Madrid. Affaire à suivre…