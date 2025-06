Une légende du Real Madrid écarte Mbappé de la course au Ballon d’Or

À quelques heures de son entrée en lice en Coupe du Monde des Clubs avec le CF Monterrey face au finaliste sortant de la Ligue des Champions, l’Inter Milan, Sergio Ramos faisait partie des attractions en conférence de presse. Interrogé sur de multiples sujets, il s’est exprimé sur la course au Ballon d’Or, plus serrée que jamais entre de nombreux joueurs, dont Lamine Yamal, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

«Pour moi, c’est clair. Il est le Pichichi, le Soulier d’Or, mais Madrid n’a pas remporté d’autres titres que d’autres équipes ont gagné. Ce sont des récompenses individuelles, mais il y a des joueurs qui ont gagné des championnats, des coupes… Si ça ne tenait qu’à moi, Mbappé aurait quatre ou cinq Ballons d’Or», s’est amusé l’ancien défenseur central iconique du Real Madrid, qui a évolué avec Mbappé du côté de Paris pendant deux ans.