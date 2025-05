Le Real Madrid a pris sa décision finale pour l’avenir de Luka Modric !

Patron du milieu de terrain du Real Madrid pendant plus d’une décennie, Luka Modric (39 ans) est un monument de la Casa Blanca. Le Croate qui a notamment remporté 4 Liga et 6 Ligues des Champions avec le club merengue reste sur une saison tout à fait honorable avec 55 apparitions pour 4 buts et 9 offrandes. De jolis restes de la part du natif de Zadar qui est très apprécié dans la capitale espagnole.

Si sa situation contractuelle reste floue depuis le début de la saison puisque son contrat s’achève en juin prochain et qu’il ne prolonge que d’un an depuis quelques saisons comme le prévoit la politique madrilène avec les joueurs trentenaires, Luka Modric savait que son avenir allait se décider sur ces semaines de mai. Alors que la position de Xabi Alonso, entraîneur annoncé du club espagnol, semblait pousser pour une continuité, la situation serait tout autre.

Luka Modric fera ses adieux samedi

Selon les informations del Partidazo de Cope, Luka Modric n’aurait toujours pas reçu la moindre offre de prolongation à l’heure actuelle. Il se dirige ainsi vers la sortie au même titre que Lucas Vazquez qui arrive en fin de contrat. Jesus Vallejo dont le bail arrive à échéance ne sera lui pas conservé pour la Coupe du monde des Clubs. Ainsi, Luka Modric devrait faire ses adieux aux supporters du Real Madrid ce samedi à 16h15 face à la Real Sociedad.

L’international croate qui compte 590 apparitions pour 43 buts avec les Merengues, remportant notamment le Ballon d’Or 2018 à Madrid, verrait ainsi son histoire prendre fin avec la Casa Blanca. Le Real Madrid aurait prévu de publier ce vendredi un communiqué annonçant le départ de Carlo Ancelotti en direction de la sélection du Brésil. Celui annonçant le départ de Luka Modric est également attendu.