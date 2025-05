Real Madrid : la nouvelle exigence mercato de Xabi Alonso à Florentino Pérez

D’ici quelques jours, l’ère Xabi Alonso va démarrer à Madrid. Carlo Ancelotti sera toujours sur le banc de touche jusqu’à ce match face à la Real Sociedad comptant pour la dernière journée de Liga le week-end prochain, puis, c’est l’ancien milieu de terrain du club et de la sélection qui prendra le relai. Et la direction travaille déjà d’arrache-pied pour qu’Alonso puisse avoir une équipe compétitive pour ce Mondial des Clubs 2025.

L’arrivée de Dean Huijsen a ainsi déjà été officialisée, et celle de Trent Alexander-Arnold, conclue depuis un moment en coulisses, devrait l’être à son tour assez rapidement. Alvaro Carreras, le latéral gauche de Benfica, pourrait aussi venir renforcer l’équipe avant cette nouvelle compétition organisée par la FIFA, alors que Nico Paz est aussi une piste étudiée par la direction. Au total, Alonso pourrait donc déjà compter sur quatre renforts pour cette Coupe du Monde des Clubs. Dans le même temps, il faudra aussi gérer les départs, avec bon nombre de joueurs qui sont dans une situation un peu floue.

Alonso veut compter sur lui

C’est le cas de Rodrygo ou de David Alaba par exemple, tous deux décevants cette saison et qui pourraient contribuer à renflouer les caisses du club. Puis, vient le cas des joueurs en fin de contrat, dont Lucas Vazquez et Luka Modric. Si l’avenir de l’Espagnol devrait s’écrire loin de Madrid, le Croate pourrait rester… grâce à Xabi Alonso. Comme l’indique Radio Marca, l’ex milieu de terrain du club a demandé à la direction madrilène de prolonger celui qui était son ancien coéquipier. Il souhaite l’avoir dans l’effectif la saison prochaine et il l’a fait savoir à l’état-major merengue.

Xabi Alonso estime qu’il aura besoin de l’expérience et de la qualité du Croate, qui fait en plus partie des leaders de l’équipe. Alors qu’il va fêter ses 40 ans en septembre, Modric pourrait donc vivre une quatorzième saison au Real Madrid, et visiblement, son futur entraîneur compte sur lui. Reste tout de même à connaître l’avis de la direction madrilène à ce sujet, mais tout indique qu’elle se pliera aux désirs de Xabi Alonso…