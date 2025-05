Le Real Madrid prépare déjà sa quatrième arrivée du mercato !

Le mercato n’a même pas officiellement ouvert ses portes que le Real Madrid a déjà bouclé plusieurs dossiers. Dean Huijsen, le défenseur espagnol de 20 ans, est ainsi la première recrue officielle en vue de cette saison 2025/2026. La signature de Trent Alexander-Arnold, qui va arriver libre de tout contrat en provenance de Liverpool, ne devrait pas tarder, alors que tout indique qu’Alvaro Carreras (Benfica) devrait lui aussi venir renforcer l’arrière-garde madrilène cet été. Et ce n’est pas fini puisque du renfort au milieu et en attaque est encore attendu…

Et selon la presse espagnole, le prochain joueur qui pourrait débarquer du côté du Santiago Bernabéu pourrait être un revenant. Effectivement, AS indique que le Real Madrid étudie sérieusement la possibilité de faire revenir Nico Paz, vendu à Côme il y a un an. Sous les ordres de Cesc Fabregas, le milieu de terrain offensif argentin de 20 ans a cartonné en Italie et a même débuté sous les ordres de Lionel Scaloni avec l’Albiceleste, étant validé publiquement par Lionel Messi. Rien que ça…

Une star de Serie A

Et le Real Madrid a une option de rachat de 8 millions d’euros seulement pour celui qui a inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives en 33 rencontres de Serie A cette saison, pour son premier exercice complet en pro. Un avantage conséquent par rapport aux autres clubs européens intéressés par les services de l’Argentin, alors que Cesc Fabregas a indiqué qu’il « ne le vendrait même pas pour 40 ou 50 millions d’euros ». Les Merengues peuvent donc le faire revenir à un prix discount après une année en Erasmus outre-Pyrénées.

Le média indique que ce n’est pas forcément une priorité, mais il est considéré comme un joueur de présent et d’avenir par la direction madrilène, qui a suivi son évolution époustouflante en Serie A de très près. Xabi Alonso, qui a réclamé du renfort dans l’entrejeu, aura aussi son mot à dire dans ce dossier, et devrait valider, ou non, un éventuel retour. On en saura plus très rapidement.