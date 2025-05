PSG : Luis Enrique est fan de l’énergie défensive de ses attaquants

Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction en évoquant l’état d’esprit de ses attaquants, notamment leur implication défensive, devenue une véritable arme collective cette saison. En conférence de presse, l’entraîneur du PSG a souligné l’énergie, la générosité et le sens du sacrifice affichés par ses joueurs offensifs, à commencer par Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola, souvent exemplaires dans le repli. Pour lui, cette dimension est non seulement essentielle dans l’équilibre de l’équipe, mais elle témoigne aussi de l’unité d’un groupe prêt à tout donner, des premières aux dernières lignes. Une mentalité de champion, selon ses propres mots.

«Je dois dire que c’est un travail différent de l’équipe et c’est un travail que si l’on analyse en profondeur où sont les améliorations de notre équipe en termes défensifs, je dois dire, c’est véritablement sur la manière dont les attaquants défendent, que ce soit Ous, Gonçalo, Kang in Lee, que ce soit Ibrahim Mbaye, je ne veux oublier personne, Barcola, quel que soit le joueur qui joue dans une position haute, nous faisons un travail défensif de la part des attaquants exceptionnels. Et ça, c’est pour tout le monde, et c’est top. Aucun doute, et si vous voyez les chiffres, vous verrez le nombre de ballons qu’ils récupèrent. Et très étrangement, c’est l’un des concepts que je pense être les plus difficiles à obtenir, parce que pour un joueur attaquant, il faut lui changer un peu l’état d’esprit pour qu’il défende, parce que lui, il est fait pour attaquer. Donc Kvara, Ousmane, Gonçalo, Barcola, Ibrahim, tous les attaquants qui ont pu jouer en attaqueront cette mentalité qui est vitale pour pouvoir défendre en tant qu’équipe, et de la même façon que nous demandons aux attaquants de défendre, nous demandons aux défenseurs et aux gardiens d’amener le ballon dans les meilleures conditions aux attaquants. C’est pas seulement de leur envoyer une patate et qu’ensuite, ils doivent la gérer. Travailler en tant qu’équipe, c’est la clé. La clé de saison, et ça a été aussi la clé de la saison passée, et je pense qu’on a été meilleurs cette année. Et c’est quelque chose qui me rend très heureux, et qui, je crois, rend très heureux aussi mes joueurs»