PSG : Luis Enrique impressionné par la métamorphose de Donnarumma

Lors de son passage en conférence de presse pendant le Media Day, Luis Enrique n’a pas manqué de glisser quelques mots élogieux à l’égard de Gianluigi Donnarumma. Serein et sûr de ses choix, l’entraîneur du PSG a salué la saison du portier italien, soulignant son rôle déterminant dans les grands rendez-vous et sa progression constante sous la pression. Dans un groupe jeune en quête de titres majeurs, "Gigio" incarne pour lui une base solide, capable de faire la différence quand le temps des finales approche. Une confiance assumée, à la hauteur des ambitions parisiennes : «ce type de match présente les deux situations. Ça dépend de la gestion de chacun et je pense que Gigio est un joueur qui a beaucoup d’expérience et qu’il saura gérer cela au mieux. C’est évident qu’il va jouer contre un adversaire qui a fait partie de sa carrière footballistique et au-delà du match, je pense que c’est très important au moment où les matchs deviennent fous, au moment où l’une des deux équipes marque en premier, ce que je le connaissais déjà des saisons passées, et je pense que c’est sa deuxième finale entre trois ans de Ligue des Champions et donc ça veut dire qu’ils jouent très bien, qu’ils savent très bien, donc Milan savent très bien ce qu’ils font avec le ballon, ils sont très mobiles, ils ont des joueurs de qualité, ils savent défendre haut, défendre bas, c’est une équipe très complète et un entraîneur de très haut niveau», a-t-il déclaré avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«Vous savez que chaque fois qu’il s’agit d’individualiser au fil des deux saisons où nous avons été là, nous avons toujours tenté d’amener chaque joueur à s’améliorer et adapter les caractéristiques des joueurs à notre style, ce que nous recherchons n’est pas la même chose pour un gardien selon le profil des gardiens et des entraîneurs et je crois que l’amélioration a été évidente, je pense qu’ils se sont plus en confiance et que nous avons pu voir une très bonne version de Gigio Donnaruma mais c’est la même chose qu’on avait vu quand il était gardien de l’Italie contre l’Espagne, c’est la même sensation que j’ai eu en voyant jouer Gigio».