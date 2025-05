LdC : Claudio Marchisio livre son pronostic avant la finale

J-9 avant le match le plus important de l’histoire du PSG. Samedi 31 mai, les joueurs de Luis Enrique défieront l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions, et auront pour objectif de remporter la toute première coupe aux grandes oreilles de l’histoire du club. À quelques jours de ce choc, nombreuses sont les personnalités à livrer leur pronostic. C’est notamment le cas de Claudio Marchisio, qui a eu l’occasion d’affronter les Milanais à de nombreuses reprises durant ses douze années en Serie A. Au micro de RMC, l’ancien milieu de terrain a expliqué voir en Paris une très belle équipe : « le PSG est une équipe talentueuse, elle l’a prouvé toute la saison, elle a grandi au fil des matchs en Ligue des Champions, notamment contre Manchester City. Luis Enrique a de l’expérience. L’équipe est jeune mais avec de l’expérience. Et ils sont prêts à tout donner pour gagner. »

Cependant, l’Italien a ajouté, sans trop se mouiller, qu’il voyait l’équipe de Simone Inzaghi supérieure à celle de Luis Enrique : « je trouve l’Inter plus complet, dans l’organisation du jeu, offensivement et défensivement. Mais tout peut arriver sur un match, ce sera une grande finale. » Réponse dans une grosse semaine, à Munich.