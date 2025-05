Real Madrid : Rodrygo a fait son choix pour son avenir

Le parent pauvre de l’attaque madrilène. Toute la saison, et malgré un impact considérable sur les derniers succès du Real Madrid, Rodrygo a eu l’impression d’être le délaissé de l’histoire. Celui qu’on remplace en premier, celui qu’on titularise moins que les autres. Le tout à cause d’un statut inférieur à celui des stars, planétaires il est vrai, que sont Mbappé, Vinicius Jr et Bellingham. De nombreuses polémiques ont émaillé les derniers mois de Rodrygo, entre refus de jouer, blessure et attitude décevante. Lui est sorti du silence pour se défendre, mais cela ne change rien aux rumeurs touchant son avenir.

La suite après cette publicité

Rodrygo peut-il faire une saison de plus dans ces conditions ? Non, pour beaucoup de gens qui l’ont ainsi envoyé du côté de la Premier League, où les cadors lui font les yeux doux. Mikel Arteta, le coach d’Arsenal, a ouvertement parlé du Brésilien de 24 ans. Manchester City a toujours représenté une option également. Mais voilà, si l’on en croit les informations du journal As, le joueur a déjà son plan en tête.

La suite après cette publicité

Xabi Alonso attendu au tournant

Son souhait est de rester au Real Madrid. Déjà pour prouver qu’il y a encore sa place, après une saison délicate entre coups de mou, blessure et virus grippal qui l’a séché de manière spectaculaire. Ensuite parce qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2028 et qu’il croit toujours pouvoir y gagner des titres. Enfin, s’il a intégré que Xabi Alonso avait un plan tactique qui pourrait lui laisser moins de place, il compte bien s’entretenir avec le futur entraîneur du Real Madrid pour voir s’il souhaite s’appuyer sur lui.

Ce n’est que si Xabi Alonso lui fait comprendre qu’il n’aura pas sa place dans son Real que Rodrygo acceptera d’ouvrir la porte à un départ. Et là, il écoutera les différents clubs anglais qui rêvent de le récupérer. Ce ne sera pas à moindres frais, puisque la Casa Blanca a fixé un prix de départ à 100 M€. Alors, que décidera Xabi Alonso ? Réponse dans les prochaines semaines.